من مدينة الرخام إلى الفندق الجبلي.. تفاصيل جولة "السيسي" بهضبة الجلالة

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس فجر اليوم الخميس بمنطقة هضبة الجلالة تضمنت مدينة الرخام والجرانيت بالجلالة التي تضم 8 مصانع رخام بطاقة إجمالية 24 مليون متر مربع سنوياً، ومصنع جرانيت بطاقة مليون متر مربع سنوياً.





كما تفقد الرئيس أول 3 مصانع تقام في مصر لمستلزمات إنتاج الرخام وبلوكات الرخام والمنتجات الخرسانية التي تقام من هالك الرخام، حيث تم الانتهاء بالكامل من المصنع الأول الذي بدأ بالفعل التشغيل والإنتاج، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المصنعين الآخرين في 30 يونيو 2020.





وقد قام الرئيس كذلك بالمرور على جامعة الجلالة التي تشمل بخلاف إدارة الجامعة عدد 14 كلية في مختلف التخصصات، منها الزراعة والغذاء، والعمارة، والعلوم الطبية المساعدة، بالإضافة إلى مركز دولي للمؤتمرات وإسكان للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.





وأضاف المتحدث الرسمي أن جولة الرئيس شملت كذلك الحي السكني، والمنتجعات السياحية والمطاعم والمحلات التجارية والتلفريك بمدينة الجلالة، بالإضافة إلى الفندق الجبلي لمنتجع الجلالة الذي يضم 298 غرفة وجناح و3 مطاعم وقاعة مؤتمرات كبرى وحمامات سباحة.





كما تفقد سيادته محطة تحلية مياه الجلالة بإجمالي 4 رافعات للمياه من محطة التحلية حتى منسوب 70 متر لتصل إلى مدينة الجلالة. وتفقد السيد الرئيس أيضاً مدينة الخزانات الاستراتيجية التي تشمل 6 خزانات تكديس للمياه بطاقة إجمالية 120 ألف متر مكعب تكفي للاستهلاك لمدة يوم واحد.





تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع عدد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا





التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، مع عدد من أبناء الجالية المصرية بالنمسا، وذلك في ختام زيارته الرسمية التي استمرت لمدة 4 أيام.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن المجموعة التي التقى بها الرئيس هم أسر المتوفين والمصابين الذين تعرضوا لحادث مروري في مدينة دريسدن الألمانية أثناء سفرهم برياً متوجهين من مدينة فيينا إلى مدينة برلين للمشاركة في الترحيب بزيارة السيد الرئيس إلى ألمانيا في يونيو ٢٠١٥.





وقد قام الرئيس بالتحاور مع الحضور من أبناء الجالية والتعرف على أوضاعهم، مؤكداً أهمية الاستفادة من خبرات ومقترحات أبناء مصر فى الخارج، الذين يمثلون ثروة كبيرة للوطن، ومن ثم يتعين العمل على تدعيم الروابط بينهم وبين وطنهم الأم، وإشراكهم فى الجهود التى تقوم بها الدولة لبناء المستقبل، والذى يتطلب جهداً دءوباً وإرادة حقيقية واعية بالتحديات وسبل مواجهتها‪.









وأضاف السفير بسام راضي أن أعضاء الجالية أشادوا من جانبهم بجهود الرئيس لدفع عملية التنمية الشاملة في مصر، مؤكدين حرصهم على إبراز التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر إلى المجتمع النمساوي، فضلاً عن قيامهم بنقل الصورة الحقيقية للمجتمع المصرى بقيمه ومبادئه إلى الخارج.









وقد تميز اللقاء بالود والترحاب الشديدين، حيث تم التقاط الصور الجماعية والفردية التذكارية مع السيد الرئيس وأسر المتوفين والمصابين، كما أعرب السيد الرئيس عن خالص مواساته، مؤكداً سيادته حرصه على الالتقاء بهم وتعزيتهم شخصياً في أول زيارة رسمية له إلى العاصمة فيينا.



