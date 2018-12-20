روحاني: متفقون مع تركيا على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، عن شكره لتركيا على موقفها من العقوبات الأمريكية على إيران،مؤكدا على اتفاقه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وقال روحاني في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره أردوغان، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس: "متفقون مع تركيا فيما يتعلق بالحفاظ على وحدة أراضي سوريا".





وأشار الرئيس الإيراني إلى استمرار طهران وأنقرة في التعاون من أجل استتباب الأمن في سوريا واليمن.





ولفت إلى أن البلدين قررا إجراء مشاورات بخصوص المساعدات الإنسانية في اليمن.





وشكر روحاني تركيا على موقفها من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.





وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تستطيع تحديد مصير شعوب المنطقة، مشددا على أن الشعب السوري وحده هو من يقرر مصيره.





وأشاد روحاني، في تصريحات للصحفيين، في مطار مهراباد بطهران قبل مغادرته إلى تركيا مساء أمس الأربعاء، بمواقف أنقرة ونظيره التركي رجب طيب أردوغان شخصيا خلال الأشهر الأخيرة تجاه الحظر الأمريكي على إيران، واصفا تلك المواقف بـ"الجيدة والحازمة"، بحسب وكالة "مهر" الإيرانية.