عاجل.. الأهلي يبدأ مخطط ضم خليفة "بركات"





بدأ مسئولو النادى الأهلى، في التفكير جديا في التعاقد مع إسلام عيسى، صانع ألعاب فريق الكرة الأول بالنادى المصرى البورسعيدى، خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب بات من أفضل اللاعبين في الكرة المصرية حاليا.

وشهدت الساعات الماضية تلقى لاعب المصرى اتصالات من جانب إدارة النادى الأهلى بهدف جس نبضه بشأن ارتداء القميص الأحمر.

ويقدم إسلام عيسى مستوى جيد مع فريق المصرى البورسعيدى، وتدرك إدارة الأهلى صعوبة حسم الصفقة، لتمسك إدارة المصرى بخدماته خلال المرحلة المقبلة، كما مازال اللاعب مرتبط بعقد لمدة 4 مواسم مع فريقه.

ويطلق النقاد الرياضيين والإعلام لقب خليفة بركات على عيسى نظرا لتمتعه بنفس الإمكانيات والسرعات.

الأهلي يقترب من ضم حمدي فتحي

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع حمدي فتحي لاعب وسط فريق إنبي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.

وتوصل مسئولو النادي الأحمر إلى اتفاق مع نظرائهم في إنبي للحصول على خدمات اللاعب صاحب ال٢٤ عامًا.

وأبدى علي ماهر المدير الفني للفريق البترولي ترحيبه برحيل فتحي لصفوف الأهلي بعدما اقترب من ضم أحمد نبيل "مانجا" لاعب وسط سموحة.

وكان الأهلي قد نجح في دعم الفريق الأول بـ٣ لاعبين، حيث تعاقد مع محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة، وجيرالدو دا كوستا جناح أول أغسطس الأنجولي.

ويستعد الأهلي للسفر إلى إثيوبيا اليوم الخميس لمواجهة جيما أبا جيفار في إياب دور ال٣٢ من دوري أبطال إفريقيا، حيث انتهت مباراة الذهاب في برج العرب بفوز الفريق الأحمر بثنائية ناصر ماهر ومروان محسن.

الأهلي يستعد لمواجهة جيما الإثيوبي

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الإثيوبي في اللقاء المقرر له الأحد المقبل، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.