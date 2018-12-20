حصاد 2018.. أسوأ فيديو في تاريخ الـ "يوتيوب"

المقطع الأسوأ تفاعل في موقع يوتيوب هذا العام





حظي فيديو بعنوان "YouTube Rewind 2018" الذي تضمن عددا من الأحداث التي طبعت عام 2018، على أكثر من 140 مليون و461 ألف مشاهدة، بينما نال 13 مليون "عدم إعجاب"، ليكون المقطع صاحب الـDislike الأعلى في تاريخ يوتيوب.





وقال موقع "ماشابل" إن الفيديو بات بصفة رسمية "أسوأ فيديو في تاريخ يوتيوب"، مضيفا أنه تفوق "من حيث السوء" على فيديو كليب "بيبي" للمغني جاستن بيبر.





وأرجع البعض سبب هذا العدد الكبير من "عدم الإعجاب" بالفيديو إلى تجاهله إضافة العديد من نجوم اليوتيوب، فضلا عن غياب مقاطع لأحداث مهمة.





يوتيوب اعتاد طرح فيديو كل سنة

واعتاد يوتيوب، منذ 2010، على طرح فيديو في آخر السنة، يتناول فيه أبرز المقاطع، التي انتشرت على منصته ولاقت انتشارا كبيرا.





وكانت أغنية "بيبي" لجاستن بيبر تتصدر قائمة "أسوأ فيديوهات يوتيوب"، حيث جرى طرحها على الموقع عام 2010، وحصلت على أكثر من 9 ملايين "عدم إعجاب".