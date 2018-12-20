كل ما تود معرفته عن شروط التقدم لمسابقة الأم المثالية X 10 نقاط

فتحت وزارة التضامن الاجتماعي، تحت إشراف الدكتورة غادة والي، باب التقدم لمسابقة اختيار الأم المثالية على مستوى الجمهورية لعام 2019، اعتبارًا من غد الخميس وحتى يوم 20 يناير المقبل، ويرصد "الفجر" كل ما تود معرفته عن شروط هذه المسابقة، من خلال السطور القادمة.

1- قدرتها في الحفاظ على تماسك الأسرة.

2 إيجاد التوازن بين المسؤوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والالتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب.

3- أما بالنسبة للأم التي لديها طفل من ذوي الاحتياجات يجب ألا يقل سنها عن 50 عامًا.

4- يكون لها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء.

5- الأم التي علّمت أولادها تعليم عال وزوجها مريض أو متوفى.

6- والأم التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل أو الأم العاملة.

7- وأم لأسرة كافلة لأطفال محرومين من الرعاية الأسرية فى منزلها مع أطفالها الشرعيين.

8- أو زوجة لأب قامت برعاية أبناء الزوج أو أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل عال.

9- والمساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة فى التعليم والصحة والمعاملة لافته إلى أن من المعايير المرجحة لاختيار الأم البديلة تتعلق بفترة رعاية أطول للابن البديل أو ابن الزوج.

10- أيضاً تفضيل الأم الذى وصل الابن البديل إلى الدرجة الأعلى فى السلم التعليمي.