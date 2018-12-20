بوتين: المقر الرئيسي الذي يحاول أن يحكم العالم مقره ليس في موسكو

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر الصحفي السنوي أن المقر الرئيسي الذي يحاول أن يحكم العالم مقره ليس في موسكو بل في مكان أخر والجميع يعلم مكان تواجده.

وقال بوتين خلال رده على سؤال طرحته مراسلة صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية حول موضوع محاولة بوتين لقيادة وحكم العالم ونشر التهديدات " ما يخص قيادة وحكم العالم نحن كلنا نعلم أين يتواجد هذا المقر الرئيسي الذي يحاول بكل ما يستطيع من نفوذ وقوة أن يفعل ذلك ومقره بالتأكيد ليس في موسكو".

وأضاف قائلا " هذا مرتبط بدور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي من خلال الارتباط بالمصاريف على الأسلحة والدفاع بمبلغ 700 مليار دولار".

وأشار بوتين أن لروسيا ميزانية دفاعية عسكرية تبلغ حوالي 46 مليار دولار.

وختم بوتين قائلا " لدينا حوالي 146 مليون مواطن روسي أما في بلاد الناتو 600 مليون مواطن وهل تعتبرون هدفنا هو حكم العالم ؟".