المملكة تستعد لمهرجان الجنادرية للتراث والثقافة

انطلق في السعودية، الخميس، المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" الساعي إلى إثراء الحراك الثقافي المحلي والخليجي والعربي.

وعلى غرار كل عام، يحفل المهرجان بالعديد الندوات والأمسيات التي يشارك فيها مثقفون من السعودية ومن مختلف دول العالم.

وتناقش الفعاليات اليومية موضوعات ثقافية وسياسية واجتماعية وأدبية، تواكب الأحداث والتطورات المحلية والعالمية.

ويتميز البرنامج الثقافي للمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 33" بتنوع ندواته وأمسياته التي تقام في مواقع عدة بالعاصمة الرياض، وتمتد إلى مناطق المملكة المختلفة.

وتبدأ أول الفعاليات الثقافية المصاحبة للمهرجان، السبت، وتتحدث عن الشخصيات المكرمة هذا العام، فيما تتحدث الثانية عن (المرأة في رؤية المملكة 2030)، ويشارك فيها نائب وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية.

كما يتضمن البرنامج ندوات وأمسيات شعرية تثري متابعي مهرجان التراث والثقافة، على أن تنطلق الثلاثاء المقبل وتستمر حتى 15 يناير 2019.