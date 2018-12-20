حققت 129.18 مليون جنيه إيرادات.. كل ما تريد معرفته عن قطارات النوم

في إطار اهتمامه بأعمال تطوير القطارات لزيادة الإيرادات، وجه المهندس هشام عرفات وزير النقل، بسرعة تطوير عربات النوم، على أعلى مستوى من الجودة، والبحث عن أفكار تزيد الإقبال على استقلال قطارات النوم سواء من جانب المصريين أو الأجانب.

ويرصد "الفجر"، كل ماتريد معرفته عن عربات النوم في القطارات.

1- قطارات النوم تعمل في الخدمة منذ 1980م، إلا أنها توقفت حتى انطلقت أول رحلة بعربات النوم، في ديسمبر من عام 2013م، من محطة رمسيس وصولًا إلى محطة أسوان.

2- اللواء محمد نصر الله رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم، أكد أن هناك خطة يتم تنفيذها لتطوير عدد 42 عربة نوم إسباني بالإضافة لتطوير 20 عربة نوم ألمانى، وتم الانتهاء من تطوير عربة كنموذج لتطوير العربات الألماني طبقا لمواصفات هيئة السكك الحديدية.

3- وشمل تطوير العربة النموذج إجراء توسعة للكبائن الحالية وتغيير ألوان وديكوات الكبائن وتحسين جودة ومجال الرؤية بالطرقات والكبائن مع رفع كفاءة دروات المياه.

4- عربات النوم حققت 129.18 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر 2018م.

5- يتم تجهيز كافة أنواع الأطعمة التي يرغبها ويقبل عليها المصريين في المطعم التابع للشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم.

6- يتم تشغيل قطارين نوم من القاهرة لأسوان ومثلهم من أسوان إلى القاهرة، بناء على حجم الإقبال وحجز عربات النوم سواء مقاعد أو كبائن.

7- وتسعى الشركة، لتحديث قطارات النوم وزيادتها والبحث عن أفكار تزيد الإقبال على استقلال قطارات النوم سواء من جانب المصريين أو الأجانب.