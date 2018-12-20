سعر اليورو اليوم الخميس 20-12-2018 في مصر.. والعملة الأوروبية تواصل الصعود أمام الجنيه

واصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ارتفاعه، لليوم الثاني على التوالي، خلال تعاملات الظهيرة، اليوم الخميس 20-12-2018، حيث زاد سعر العملة الأوروبية عن تعاملات إغلاق أمس، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري عند 20.36 جنيها للشراء، 20.48 جنيها للبيع.

أعلى وأقل سعر لليورو الأوروبي

وسجلت العملة الأوروبية، خلال التعاملات المسائية، اليوم، أعلى سعر للشراء وأقل سعر للبيع، في المصري لتنمية الصادرات والبركة على الترتيب، حيث جاء أعلى سعر لشراء اليورو بقيمة 20.77 جنيها، في حين قدم البنك الزراعي المصري أقل سعر لبيع اليورو 20.40 جنيها.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو، اليوم الخميس، مسجلاً 20.35 جنيها للشراء، 20.49 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.





سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل اليورو، اليوم الخميس، 20.22 جنيها للشراء، 20.49 جنيها للبيع، وذلك حسب البيانات الصادرة عن البنك الأهلي المصري.





سعر اليورو في بنك مصر

وارتفع سعر اليورو، اليوم الخميس، 20.23 جنيها للشراء، 20.44 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن بنك مصر.

سعر اليورو في بنك القاهرة

واستقر اليورو، اليوم الخميس، في بنك القاهرة، مسجلاً 20.73 جنيها للشراء، 20.89 جنيها للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى

سجل اليورو، اليوم الخميس، 20.34 جنيها للشراء، 20.63 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن البنك التجاري الدولي.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

سجل اليورو، اليوم الخميس، 20.29 جنيها للشراء، 20.44 جنيها للبيع، وذلك طبقًا للبيانات الصادرة عن بنك الإسكندرية.

سعر اليورو عالميًا

وقاد اليورو العملات الصاعدة في معاملات لندن حيث زاد نحو 0.5 بالمئة إلى 1.1428 دولار.

وتلقى اليورو دعما من أنباء إبرام اتفاق بين إيطاليا والمفوضية الأوروبية بشأن ميزانية روما للعام 2019 وبعض البيانات التجارية القوية في الأسبوع الحالي.





قرار تحرير سعر الصرف





يذكر أن البنك المركزي قرر فى 3 نوفمبر 2016 ، تحرير سعر صرف الجنيه وتركه لحركة العرض والطلب، وإعطاء مرونة للبنوك العاملة في السوق لتسعير شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف استعادة تداوله داخل القنوات الشرعية، وإنهاء السوق الموازية للنقد الأجنبي.



