نشرة أخبار الظهيرة..قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين بعطبرة

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال فترة الظهيرة، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، وزير النقل: 129 مليون جنيه إيرادات عربات النوم من يناير حتى أكتوبر 2018.

وزير النقل: 129 مليون جنيه إيرادات عربات النوم من يناير حتى أكتوبر 2018

انعقد بمقر وزارة النقل اجتماع مجلس ادارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل وبرئاسة اللواء محمد نصر الله رئيس مجلس ادارة الشركة.

قوات الأمن السودانية تطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين بعطبرة

بدأ مئات من السودانيين في التظاهر، بمناطق مختلفة احتجاجا على غلاء المعيشة وندرة السلع.

لندن: "داعش" ما زال يمثل تهديدا في سوريا

اعتبرت الحكومة البريطانية أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يزال يمثل تهديدا في سوريا، على الرغم من فقدانه معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها في هذا البلد.

أمريكا تسعى لإدانة إيران في مجلس الأمن حول اليمن

قال دبلوماسيون، أمس الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تريد من مجلس الأمن الدولي أن يدين إيران في مسودة قرار خاضعة للتفاوض لدعم وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن، لكن روسيا رفضت التحرك الأمريكي".