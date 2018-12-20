نشرة مرور "الفجر": معدلات سير طبيعية بالقاهرة والجيزة

شهدت المحاور والطرق الرئيسية بالقاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس، معدلات سير طبيعية مع ظهور زحامات مرورية بسبب زيادة الأحمال ببعض المناطق، وسط تدعيم الخدمات المرورية والأمنية لتنظيم حركة السيارات.



ورصدت المتابعات الأمنية زحامات متحركة بمحور صلاح سالم خاصة بمنطقة نفق العروبة، وأعلى كوبري أكتوبر بمنطقة الوصلة المعلقة، وتباطأت حركة السيارات اعلى الطريق الدائري أمام القادم من المرج ومتجهة إلى السلام، وبمحور صفط اللبن باتجاه الجامعة.



فيما ظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى طريق السويس نتيجة الإصلاحات، وكثافات بمطلع كوبري الحرفيين أمام القادم من السلام ومتجه إلى محور جوزيف تيتو.



وتباطأت حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو أمام القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة، وبكوبري الحدائق أمام القادم من الوايلى ومتجه للفنجري.



وظهرت كثافات مرورية بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة (كوبري أكتوبر – 15 مايو – الجلاء – كوبري عباس – كوبري الجامعة)، فيما تباطأت الحركة المرورية، بشارعي فيصل والهرم، وصولًا إلى ميادين الجيزة، وجامعة القاهرة، وبين السرايات، وشارع التحرير وصولا إلى البحوث، والكورنيش، وشارع البحر الأعظم، كذا محور صفط اللبن للمتجه، إلى مناطق الجيزة.



وكما ظهرت احجامات مرورية بمحور 26 يوليو أمام القادم من مدينة أكتوبر والمتجه إلى ميدان لبنان، وينصح باستخدام البدائل "محوري روض الفرج والواحات والمسطحات الأرضية".



وكثفت الإدارة العامة لمرور تنسيقا مع إدارات مرور القاهرة والجيزة والقليوبية، الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات.