تجديد حبس ربة منزل 15 يوما بتهمه النصب على الشباب بزعم توظيفهم بالبساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح البساتين، تجديد حبس ربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب على الشباب، بزعم توظيفهم في وظائف حكومية، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.



وتعود التفاصيل عندما تعددت البلاغات من الشباب، أمام مأمور قسم شرطة البساتين، تفيد بتضررهم من ربة منزل تدعى "ن.م"، واستيلائها منهم على مبالغ مالية مقابل تعيينهم في وظائف حكومية، بزعم علاقاتها مع شخصيات هامة في الدولة، إلا أنها لم تف بوعدها ولم ترد إليهم المبالغ المالية.



وبإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة البلاغات، وتم ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، التي أمرت بحبسها وتم التجديد.