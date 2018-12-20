وزير النقل: 129 مليون جنيه إيرادات عربات النوم من يناير حتى أكتوبر 2018

انعقد بمقر وزارة النقل اجتماع مجلس ادارة الشركة الوطنية لإدارة خدمات عربات النوم والخدمات الفندقية والسياحية بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل وبرئاسة اللواء محمد نصر الله رئيس مجلس ادارة الشركة.





خلال الاجتماع تم مناقشة عدد من الموضوعات الهامة التى تتعلق بتطوير الشركة وتحسين الخدمة المقدمة للركاب حيث تم استعراض نتائج الأعمال للشركة في الفترة من يناير حتى نهاية اكتوبر من عام 2018 ومقارنتها بما حققته عن نفس الفترة في عام 2017 حيث حققت الشركة حتى نهاية شهر اكتوبر 2018 ايرادامقداره 129.18مليون جنيه بزيادة قدرها 22%عن المحقق عن عام 2017 والتي حققت الشركة بها ايرادا مقداره 105.63 مليون جنيه وذلك بسبب تطور وتحسين الخدمات المقدمة للركاب وتطوير آليات حجز تذاكر عربات النوم والخدمات الفندقية





كما تم استعراض الخطة التي تنفذها الشركة بناءا على توجيهات وزير النقل بضرورة التطوير الشامل والمستمر لجذب مزيدا من الركاب وتحقيق عوأئد مادية حيث تشمل الخطة التحديث والتطوير الشامل للمعدات والبنية التحتية لكلا من المطبخ المركزي والمغسلة متضمنة ايضا تغيير شبكة (خطوط المياه والبخار والكهرباء ومعدات التدريب...)وكذلك التدريب المستمر للعاملين ورفع مستوى الاداء بالادارات الخدمية والتسويقية والبيعية.



