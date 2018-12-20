قطر تبرز قياديا في القاعدة لإشعال الفتنة بين دول الخليج

دفعت دولة قطر المتمردة على جيرانها والمتورطة بدعم الإرهاب، بقيادي في تنظيم القاعدة الإرهابي إلى المشهد السياسي نكاية بجيرانها في دول الخليج العربي.

وأجرت قناة الجزيرة القطرية مقابلة مع القيادي في تنظيم القاعدة عادل الحسني، الذي أفرجت عنه الحكومة اليمنية عقب ضغوط مارسها مسؤولون إخوان في الحكومة.

وحاولت الجزيرة التي دفعت بالحسني إلى المشهد السياسي أن توقع بين السعودية والإمارات اللتين تقودان تحالفاً عربياً لإعادة الشرعية المنقلب عليها من قبل حلفاء إيران.

"تمويل القاعدة"

وقال المحلل السياسي اليمني الدكتور حسين الدياني، إن ما بثته قناة الجزيرة "طبخة قطرية خبيثة ورخيصة ضد الإمارات والسعودية".

وقال الناشط صبري هاشم، إن "قطر حرصت من خلال اللقاء بالإرهابي الحسني على شاشة قناة الجزيرة القطرية على تشويه قيادات التحالف العربي التي كان لها شرف الدفاع عن البلاد في وجه العدوان الحوثي".

ومن جهته، قال السياسي اليمني المحامي محمد علي علاو، في تعليقه على تصريحات الإرهابي عادل الحسني: "يبدو أننا دخلنا موسم ظهور كتيبة شهود الزور الإخوانية من جديد في مسلسل العودة ظهور الإرهابي عادل الحسني، في الجزيرة وهو يذكرني بنفس مسلسل الكذب الذي مارسه الإخوان في عام 2011، عبر قناة الجزيرة ذاتها وتحديداً أتذكر أنه عند اطلاعي على التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي في ملف جريمة جمعة الكرامة، رأيت كيف أن الإخوان دفعوا بعدد من شهود الزور(كتيبة شهود الزور الإخوانية)، لكن في الأخير انفضحوا".