عدلي القيعي عن صفقة حسين الشحات: أنتظر تعليمات الأهلي بالسفر

كشف عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي عن أن ناديه لديه رغبة في ضم حسين الشحات نجم العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل.





وشدد عدلي القيعي في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" على أن الأهلي لم يفاوض العين الإماراتي لضم حسين الشحات حتى الآن لأنه لم يكن من اللائق طلب اللاعب أثناء المشاركة في كأس العالم للأندية.





وأضاف عدلي القيعي أنه لم يحدد وجهته في السفر إلى أي مكان في الأيام المقبلة لكنه ينتظر تعليمات مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب مشيرًا إلى الجماهير الأهلاوية تترقب خطوته المقبلة.





عدلي القيعي يتحدث عن صفقات الأهلي





وكان عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي قد أعلن أن النادي الأحمر بصدد التعاقد مع لاعبين جدد لدعم الفريق الأول بداية من يناير المقبل.





وتعاقد الأهلي مع 3 لاعبين هم محمد محمود من وادي دجلة، ومحمود وحيد ظهير أيسر مصر المقاصة، وجيرالدو دا كوستا لاعب أول أغسطس الأنجولي.





تصريحات سابقة عن حسين الشحات





وحول إمكانية التعاقد مع حسن الشحات لاعب العين الإماراتي قال عدلي القيعي في تصريحات تليفزيونية سابق :"اللاعب يؤدي بشكل مميز مع فريقه في الوقت الحالي، ويشارك في بطولة كأس العالم للأندية.. هذا ليس توقيت الحديث عن التعاقد مع الشحات، لكن أؤكد بأن هناك صفقات أخرى سيتعاقد معها النادي في الفترة المقبلة".





وأكمل القيعي أنه نجح في إنهاء كافة الأوراق الخاصة بالوافد الجديد جيرالدو دا كوستا القادم من أول أغسطس الأنجولي في ظرف 24 ساعة.





وأضاف القيعي في تصريحات له :"اللاعب سيخوض التدريبات اليوم الأربعاء مع الفريق، ثم يسافر إلى أنجولا مرة أخرى لكي يتسقبل مولوده الجديد خلال أسبوع ثم يعود إلى القاهرة مجددا".





وتأهل حسين الشحات نجم نادي العين الإماراتي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية.





ووقع حسين الشحات في خطأ فادح عقب هدف فريقه الثاني في مرمى ريفر بليت الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم للأندية خلال المباراة التي انته بفوز العين 5-4 بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.





وأخرج حسين الشحات لسانه بطريقة غريبة عقب هدفه فريقه ليظهر في لقطة جديدة بعدما كان قد أشار بالثلاثة لنجوم الترجي التونسي في مونديال الأندية وهي الإشارة التي أشعلت نيران الغضب بين لاعبي المنافس.







