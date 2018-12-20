بول بوجبا يرقص فرحا: جوزيه مورينيو لعب مع الشخص الخطأ

كشفت تقارير صحيفة إنجليزية عن كلمات بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي عقب إقالة جوزيه مورينيو من تدريب الفريق.





ورفض مايكل كاريك أحد مساعدي جوزيه مورينيو، المدرب السابق لمانشستر يونايتد، احتفال بول بوجبا في غرفة تغيير الملابس، بعدما تم إخبار اللاعبين بإقالة المدرب البرتغالي، وقال له "لا أحد أكبر من النادي" وذلك حسب صحيفة "صن" البريطانية.





بول بوجبا يحتفل برحيل جوزيه مورينيو





وصاح بول بوجبا في ملعب تدريبات الفريق يوم الثلاثاء الماضي بعد إعلان إقالة مورينيو، قائلا: "لقد لعب بالكرة الخاطئة".

وأعلن مايك كاريك أنه ليس مستعدًا للوقوف ومشاهدة اللاعبين يرقصون بعد إعلان خبر رحيل المدرب البرتغالي، لذلك أخبر الجميع أن النادي أكبر من أي لاعب أو مدرب.

وأكد كاريك للاعبين وخاصة الفرنسي بول بوجبا، أن النادي سوف يتخلص من أي شخص لن يلتزم بقيمه ومعاييره، وأن على الجميع القتال من أجل القميص.





بول بوجبا: جوزيه مورينيو لعب مع الشخص الخطأ





وأوضحت الصحيفة أن بوجبا قال أيضا: "كان يعتقد أن بإمكانه أن يجعلني أحمقًا، ويحول المشجعين ضدي، لقد لعب مع الشخص الخطأ".









وأشارت الصحيفة إلى أن البلجيكي روميلو لوكاكو، هو الوحيد الذي لم يكن مباليًا بالفرحة التي انتشرت في غرف ملابس الفريق بعد إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولفتت إلى أن مورينيو لم يخاطب اللاعبين عقب إقالته، ولكنه شكر طاقم العمل الذي ساعده خلال فترته في مانشستر يونايتد.







