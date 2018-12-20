وليد سليمان يغيب عن تدريب الأهلي.. وهشام محمد يعود

واصل وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غيابه عن مران فريقه الجماعي والمقام على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.





ويعاني سليمان من الإصابة بإجهاد في كاحل القدم، حرمه من المشاركة في مباراة الأهلي السابقة أمام النجوم في الدوري الممتاز.





ولن يتمكن سليمان من اللحاق بمباراة الأهلي المقبلة، أمام جيما الأثيوبي، لعدم تعافيه من الإصابة.





ويستعد الأهلي للسفر إلى أثيوبيا مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة جيما ابا جيفار في إياب دور ال٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا، علما بأن مباراة الذهاب ببرج العرب انتهت لصالح الفريق الأحمر بهدفين نظيفين لناصر ماهر ومراون محسن.





هشام محمد ينتظم في تدريب الأهلي





انتظم هشام محمد في مران فريقه الجماعي المقام حاليا علي ملعب التتش بالجزيرة، وكان هشام قد غاب عن مران الأمس والذي أقيم في إطار الاستعداد لمواجهة جيما الأثيوبي.





وليد أزارو يعود لقائمة الأهلي لمواجهة جيما إبار





يعود المغربي وليد أزارو، لقائمة فريقه التي ستسافر مساء اليوم إلى أثيوبيا استعدادا لمواجهة جيما ابا جيفار في إياب دور ٣٢ من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء عقوبة الإيقاف.





وكان أزارو قد تعرض للإيقاف لمباراتين من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على خلفية ما بدر منه من سلوك غير رياضي خلال مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة الماضية، حيث غاب عن مباراة الإياب في تونس، ثم أول مباراة في النسخة الجديدة للبطولة أمام جيما الأثيوبي.





وستسافر بعثة الأهلي في العاشرة والنصف من مساء اليوم الخميس إلى أثيوبيا لمواجهة جيما في مباراة الإياب، علما بأن لقاء الذهاب في برج العرب انتهى لصالح الفريق الأحمر بهدفين نظيفين لناصر ماهر ومروان محسن.



