إغلاق جزئي لكوبري أكتوبر لمدة 3 أيام بسبب إصلاح وتجديد فواصل
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 09:44 ص
كريم المنجي
ستقوم اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، بإغلاق جزئى لكوبرى أكتوبر لمدة 3 أيام، بسبب إصلاح وتجديد فواصل بالمنطقة الواقعة من غمره فى اتجاه مدينة نصر والعكس وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط اﻷعمال.
وتشمل اﻷعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبرى أكتوبر والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب وستكون مكان لأعمال على 4 مراحل.
وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة، على تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.
وتشمل اﻷعمال إصلاح وتجديد فواصل كوبرى أكتوبر والعمل بنصف الاتجاه بالتناوب وستكون مكان لأعمال على 4 مراحل.
وتعمل الإدارة العامة لمرور القاهرة، على تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور بالمنطقة.
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