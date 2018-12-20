"المرور": إغلاق جزئي لكوبري غمرة مساء اليوم بسبب إصلاح فواصل

ستقوم مساء اليوم الخميس، اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، "بإغلاق جزئى" لكوبري غمرة بسبب إصلاح فواصل عرضية وأعمال صيانة للكوبرى لمدة 3 أيام، بدءا من الساعة 12.30 صباحا وحتى الساعة 6 صباح اﻷحد المقبل، وسط انتشار الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور، بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.



وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن تنفيذ أعمال الغلق الجزئى لكوبرى غمرة يتم على مرحلتين، كل مرحلة نصف الاتجاه عن طريق غلق حارة مرورية من كل اتجاه مع الإبقاء على حركة المرور الطولى بالكوبرى وعدم إجراء غلق كلى للكوبرى، وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.