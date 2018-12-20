حسن الرداد يهدي جائزة "المتخصصة" لنور الشريف

أعرب الفنان حسن الرداد عن سعادته البالغة، لتكريمه في حفل قطاع قنوات النيل المتخصصة، عن دوره في مسلسل "عزمي وأشجان" الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي.





وأهدى حسن الرداد، الجائزة إلى الفنان الراحل نور الشريف، قائلا: "لولاه ما كنت مارست مهنة التمثيل، ووقفت على خشبة المسرح الآن".





وبدأ حفل قنوات قطاع النيل المتخصصة، لتكريم نجوم الدراما، قبل قليل، داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بالسلام الجمهوري.





وبدأت أولى فقرات الحفل، بصعود الفنان حمادة هلال، إلى خشبة المسرح، حيث غنى عددا من الأغاني المتنوعة.





وكان من أبرز الحضور، الفنان محمد رمضان، وهشام سليم، وهاني رمزي، نرمين الفقي، وسوسن بدر، وهاني سلامة، وهالة صدقي، ومحمد رياض، ورانيا محمود ياسين، ودينا.