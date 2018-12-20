ميدو يقود الوحدة أمام الفيصلي في أول اختبار بالدوري السعودي

يقود أحمد حسام ميدو، المدير الفني للوحدة، اليوم الخميس، فريقه في أول اختبار أمام الفيصلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وتعتبر المباراة، أول ظهور رسمي للمدرب المصري، منذ تنصيبه مديرا فنيا للفريق، خلفا للبرازيلي فابيو كاريللي، حيث أعلن نادي الوحدة، يوم الأحد الماضي، تعيين ميدو، مستشارا فنيا، على أن يتولى تدريب الفريق حتى يتم اختيار جهاز فني جديد.





يحتل الوحدة المركز السادس برصيد 21 نقطة، في حين يقع الفيصلي بالمركز التاسع برصيد 17 نقطة.





وسيكون ميدو مطالبا في مباراة الغد، بوقف نزيف النقاط الذي يعاني منه الفريق الوحداوي، وإعادته إلى سكة الانتصارات، وسقط الوحدة في الجولتين الماضيتين، أمام التعاون (0-1)، والاتفاق (1-2).





وأعلن نادي الوحدة السعودي تعيين أحمد حسام ميدو مستشارا فنيا للنادي، مع توليه مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم مؤقتا لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

ونشر النادي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"أتمت إدارة النادي اتفاقها مع النجم المصري الشهير أحمد حسام " ميدو " للعمل كمستشار فني للنادي حتى نهاية الموسم مع إسناد مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم إليه لحين التعاقد مع جهاز فني جديد ".

وقررت إدارة الوحدة تعيين ميدو في منصب المدير الفني بشكل مؤقت لحين تعيين مديرا فنيا جديدا.

يذكر أن الوحدة يضم في صفوفه المصري محمد عواد حارس مرمى منتخب مصر.



