خالد لطيف: لا خلافات في مجلس اتحاد الكرة





أكد خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة انه لا توجد خلافات داخل مجلس الجبلاية.

وقال لطيف خلال حواره لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الأولى: « البعض يتصور أن الخلافات متواجدة بعد تعيين أحمد شوبير بمنصب النائب ولكن هذا غير حقيقي»





وأضاف: « كل عضو بالمجلس له دور ودينا الرفاعي ستتولى الإشراف على ملف الكرة النسائية»





وأوضح: « تواجدي في اتحاد الكرة أثر على عملي الإعلامي بعض الشئ»

أكد سيف زاهر عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة انه لا ينكر دور خالد لطيف فى نجاح تنظيمو بطولة امم افريقيا للكرة الشاطئية في شرم الشيخ مؤخرا.

وقال زاهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كورة كل يوم الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة الاولى : "أثق تماماً في قوة الدولة المصرية ونجاحها في اى ملف تتدخل فيه".

وأضاف: "مصر قادرة على تنظيم بطولة امم افريقيا 2019 ومصر تتمتلك بنية تحتية ومنشئات جاهزة لاستضافة البطولة"

مسؤول سابق بالكاف يفجر مفاجأة عن استضافة مصر بطولة أمم إفريقيا 2019



أكد عمرو شاهين مدير إدارة التسويق السابق بالإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أن مصر صاحبة الحظوظ الأوفر لإستضافة بطولة أمم إفريقيا 2019.

وقال "شاهين" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " مصر صاحبة الحظوظ الأوفر لإستضافة بطولة الأمم الإفريقية 2019".

وأضاف: " إستضافة جنوب إفريقيا لبطولة أمم إفريقيا 2019 لن تكون سهلة، خاصة وأن لا يوجد هناك تناغم وتنسيق بين الحكومة وباقي القطاعات، بعكس الترابط والدعم الموجود من جانب الحكومة المصرية لملف تنظيم البطولة القارية".

وتابع: " مصر الدولة الوحيدة القادرة على استضافة بطولة قارية تضم 24 منتخبًا".

وواصل: " الملاعب في مصر أكثر من ممتازة، كما أن الاستعانة بشركة "استادات" سوف يساعد كثيرًا على تغيير الأوضاع داخل مصر بخصوص الملاعب".

وأردف: " الاتحاد المصري بخبرة مسؤوليه في إتحاد الكرة أجبر الاتحاد الإفريقي علي اللجوء له لمساعدته والاستعانة بهذه الخبرات ومن هنا أصبحنا نحقق الكثير من المكاسب".

أما بخصوص تسويق البطولة والأرباح المتوقعة قال: " الإتحاد الإفريقي قرر زيادة عدد منتخبات بطولة أمم إفريقيا ولكنه لم يزيد عدد الرعاة، وذلك لن يساعدة على تحقيق مكاسب ومداخيل إضافية كما يعتقد البعض".

وأتم: " تسويق بطولة إفريقية أمر صعب للغاية، والإتحاد الإفريقي لن يحقق طفرة في المداخيل والمكاسب المتوقعة من بطولة أمم إفريقيا 2019".











