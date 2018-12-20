اليوم عودة المفاوضات حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية







تستأنف اليوم الخميس المفاوضات حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بجلسة تجمع وفدين عن الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، في مشاورات يعلق عليها الموظفون الآمال لنيل زيادة في أجورهم، وتسعى الحكومة من ورائها الى تفادي الاضراب العام المقرر يوم 17 جانفي 2019

ويتضمن جدول أعمال هذه الجلسة الى جانب المفاوضات حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، ملف التشغيل الهش الذي تنادي المنظمة الشغيلة بتسويته وادماج العاملين في اطاره، ومن ضمنهم عملة الحضائر.

وتأتي عودة التفاوض حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، بعد توقفها منذ اعلان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي يوم 20 نوفمبر 2018 غلق باب التفاوض نهائيا مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، مشيرا الى فشل جلسة جمعته برئيس الحكومة ودامت ساعات في نفس اليوم.

