بعثة المصري تغادر إلى بوركينا فاسو لمواجهة ساليتاس





غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى العاصمة البوركينية واجادوجو، لمواجهة ساليتاس بكأس الكونفدرالية.





وكانت البعثة سافرت على متن الخطوط الجوية الإثيوبية، برئاسة محمد الخولي نائب رئيس مجلس الإدارة، على أن تصل مطار أديس أبابا بإثيوبيا، والبقاء هناك لمدة أربعة ساعات "ترانزيت" ،ثم تغادر لتصل في الرابعة ظهر اليوم الخميس إلى بوركينا فاسو.





ويلتقي المصري البورسعيدي ساليتاس اف سي البوركيني، في الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت بوركينا، السادسة مساءً بتوقيت مصر، على ملعب الرابع من أغسطس بالعاصمة واجادوجو في إياب دور لـ32 لكأس الكونفدرالية.





وتعتبر تلك المباراة هي الأولى للمدير الفني الجديد إيهاب جلال، عقب تعيينه بصفة رسمية خلفًا للمُقال مصطفى يونس، بسبب النتائج المخيبة.





وكان جلال، وقع عقود تدريب المصري، مساء الأحد الماضي عقب فسخ تعاقده مع أهلي طرابلس الليبي، بالتراضي ودفع 100 ألف دولار، قيمة الشرط الجزائي.





وكان الفريق البورسعيدي خسر من ساليتاس البوركيني، بهدفين دون رد، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب بورسعيد، الجمعة الماضية في ذهاب دور الـ32 من البطولة.



