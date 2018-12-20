قبل الإسماعيلي.. تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام القطن الكاميروني

تحمل مباراة الإسماعيلى والقطن القادمة، رقم 10 فى تاريخ لقاءات الأندية المصرية ضد الفريق الكاميرونى، خلال المشاركات الأفريقية.





أيام قليلة ويحل الدراويش ضيفًا على النادى الكاميرونى فى إياب الدور التمهيدى الثانى بدورى أبطال أفريقيا.





وكان الفريق الكاميرونى قد واجه ناديى الأهلى والإسماعيلى فى 9 مباريات ضمن منافسات أفريقية مختلفة خلال وقت سابق.





فشل النادى الكاميرونى فى تحقيق أى فوز خلال هذه المباريات، وتعادل 3 وخسر 6 مواجهات، سجل لاعبيه 6 أهداف ومنى مرماه 16 هدفًا.





جاءت البداية عندما حل ضيفًا على الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا عام 2008 فى لقاء الذهاب والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين، وتعادلا فى مباراة الإياب بهدفين لكل منهما.





وفى دور نصف نهائى نفس البطولة تقابل الفريقين مجددًا وانتهت مباراتى الذهاب والإياب بنفس النتيجة بهدف لكل منهما، قبل أن يصعد الأهلى بالضربات الترجيحية.





وفى كأس الكونفدرالية عام 2014 واصل الأهلى تفوقه على الفريق الكاميرونى بعدما فاز عليه ذهابًا وإيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وفى عام 2017 تقابل الفريقين خلال منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، وحصل الأهلى على 6 نقاط خلال المباراتين بعد الفوز عليه فى المباراة الأولى بهدفين نظيفين، وفى اللقاء الثانى بثلاثة أهداف مقابل هدف.





واستطاع الإسماعيلى أن يقطع شوطًا للتأهل إلى دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، عندما فاز على القطن فى لقاء الذهاب الذى أقيم مساء الأحد الماضى بهدفين نظيفين.