ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أمين القومي للإعاقة" ضيف برنامج "كلام معقول" على "راديو مصر" اليوم

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 06:29 ص
أمين القومي للإعاقة ضيف برنامج كلام معقول على راديو مصر اليوم
الدكتور أشرف مرعي - أمين القومي للإعاقة
طباعة
أسماء قورة
 
يستضيف برنامج "كلام معقول" المذاع عبر إذاعة "راديو مصر"، اليوم الخميس، من الساعة 12 إلى 1 ظهرا على الهواء مباشرة، الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة، فى حديث حول الاهتمام بذوي الإعاقة ودعمهم بكافة الوسائل في إطار توجه الدولة.

ويتطرق الحوار إلى دور المجلس القومي للإعاقة والتسهيلات التى تقدم للمعاقين، والتى تتمثل في عمل دورات لهم لتنمية قدراتهم، فضلًا عن تعليم الصم بأجهزة وأدوات خاصة، حيث أن نسبة الأمية مرتفعة بينهم، علاوة على توفير سماعات وكراسي كهربائية لهم.

المزيد عن: راديو مصر برنامج كلام معقول اهم اخبار مصر اليوم امين القومى للاعاقة الدكتور أشرف مرعي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎Elfagr Sport - الفجر الرياضي‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
وادي دجلة
x
19:00
الداخلية
الدوري السعودي
الرائد
x
14:20
الحزم
الفيصلي
x
16:50
الوحدة