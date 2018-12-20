"أمين القومي للإعاقة" ضيف برنامج "كلام معقول" على "راديو مصر" اليوم

يستضيف برنامج "كلام معقول" المذاع عبر إذاعة "راديو مصر"، اليوم الخميس، من الساعة 12 إلى 1 ظهرا على الهواء مباشرة، الدكتور أشرف مرعي الأمين العام للمجلس القومي للإعاقة، فى حديث حول الاهتمام بذوي الإعاقة ودعمهم بكافة الوسائل في إطار توجه الدولة.





ويتطرق الحوار إلى دور المجلس القومي للإعاقة والتسهيلات التى تقدم للمعاقين، والتى تتمثل في عمل دورات لهم لتنمية قدراتهم، فضلًا عن تعليم الصم بأجهزة وأدوات خاصة، حيث أن نسبة الأمية مرتفعة بينهم، علاوة على توفير سماعات وكراسي كهربائية لهم.



