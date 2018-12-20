إنبي يحصل على خدمات مهاجم المقاصة





نجح مسؤولو نادي إنبي برئاسة علاء خشب، في الحصول على توقيع عمر بسام مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.





وكان إنبي، دخلوا في مفاوضات رسمية مع مجلس الفريق الفيومي برئاسة العميد محمد عبد السلام، من أجل الظفر بخدمات اللاعب، خلال الموسم الجاري، وهو ما وافق عليه مسؤولو المقاصة، مقابل 4 ملايين جنيهًا.





وجاء التعاقد مع اللاعب، بناءًا على طلبات علي ماهر المدير الفني، والذي يرغب في تواجد اللاعب لاقتناعه بالمستوى الذي يقدمه خاصةً أنه أشرف على تدريبه حينما كان مدربًا للأسيوطي سبورت، العام الماضي.





ويُعد اللاعب، أحد الأعمدة التي يعتمد عليها طلعت يوسف المدير الفني، إلا أن رغبته في الانتقال إلى الفريق البترولي، حسمت الأمر بصورة نهائية.





وكان المقاصة، أعلن من قبل رحيل إيريك تراروي إلى صفوف نادي بيراميدز سبورت، فيما انتقل محمود وحيد إلى النادي الأهلي، خلال يناير المقبل.





الأهلي يضحي بلاعبه لحسم صفقة نجم إنبي





يخطط مسئولو النادي الأهلي للتعاقد مع حمدي فتحي لاعب وسط إنبي لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعرض الأهلي على إنبي، انتقال أكرم توفيق للأخير ودفع مبلغ مالي يتم الإتفاق عليه لإنهاء صفقة حمدي فتحي.

وحصل مسؤولو الأهلي على موافقة حمدي فتحي بارتداء قميص المارد الأحمر لكن يبقى حسم الصفقة مع مسؤولي نادي هو العائق الوحيد.







