مصطفى يونس:"لساني طويل" ونادم بسبب الهجوم على الأهلي
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 03:56 ص
علاء خليف
أبدى مصطفى يونس نجم الاهلي والكرة المصرية السابق ندمه على الأسلوب الهجومي الذي تناول به بعض الملفات داخل النادي الأهلي في الفترة الماضية.
وقال "يونس" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " أنا لساني طويل ونادم علي الاسلوب الهجومي العنيف في تناول بعض الملفات داخل الأهلي والحديث عن مسؤولي القلعة الحمراء".
وأضاف: " الأهلي بالنسبة لي بيتي وخيره عليا وعلي اسرتي، وعلاقتي بحسن حمدي ممتدة ولم أتخل عنه يومًا ما، ومحمود الخطيب حبيبي وعشرة عمري".
وتابع: " بالتأكيد أخطأت في اسلوب الهجومي على الأهلي ومسؤوليه في الفترة الماضية، ولكن هذا طبع لا ألتزم الصمت أمام الأخطاء، ولكنني عندما أخطأ اخرج واعتذر على الفور"
وأتم: " لو عاد بي الزمن سأعيد النظر في تصريحاتي السابقة ضد الأهلي ومسؤوليه".
المصري
يُعين مصطفى يونس في منصب جديد
استقر مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية على تعيين مصطفى يونس المدير الفني السابق للفريق البورسعيدي، في منصب جديد خلال الفترة المقبلة، وهو المستشار الفني لمجلس إدارة النادي.
وفجر يونس مفاجأة كبيرة عن استمراره مع المصري وعدم رحيله عقب التعاقد مع إيهاب جلال مؤخراً، لقيادة الفريق البورسعيدي فنياً.
وسبق وتولى يونس منصب مدير الكرة بالمصري في الجهاز الفني السابق الذي كان يقوده ميمي عبدالرازق، قبل أن يتم الإطاحة بالأخير وتعيين يونس بدلاً منه كمدير فني للفريق.
كما استقر مجلس إدارة المصري زيادة راتب مصطفى يونس بعد توليه المنصب الجديد ليصبح 150 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف جنيه.
ويستعد المصري لخوض مباراة إياب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي ستجمعه بفريق ساليتاس أف سي بطل بوركينا فاسو، يوم السبت المقبل في الرابعة عصراً بتوقيت بوركينا، السادسة مساءً بتوقيت مصر، على إستاد الرابع من أغسطس بالعاصمة واجادوجو.
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