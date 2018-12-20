مصطفى يونس:"لساني طويل" ونادم بسبب الهجوم على الأهلي

استقر مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية على تعيين مصطفى يونس المدير الفني السابق للفريق البورسعيدي، في منصب جديد خلال الفترة المقبلة، وهو المستشار الفني لمجلس إدارة النادي.









وفجر يونس مفاجأة كبيرة عن استمراره مع المصري وعدم رحيله عقب التعاقد مع إيهاب جلال مؤخراً، لقيادة الفريق البورسعيدي فنياً.









وسبق وتولى يونس منصب مدير الكرة بالمصري في الجهاز الفني السابق الذي كان يقوده ميمي عبدالرازق، قبل أن يتم الإطاحة بالأخير وتعيين يونس بدلاً منه كمدير فني للفريق.









كما استقر مجلس إدارة المصري زيادة راتب مصطفى يونس بعد توليه المنصب الجديد ليصبح 150 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف جنيه.









ويستعد المصري لخوض مباراة من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، التي ستجمعه أف سي بطل بوركينا فاسو، يوم السبت المقبل في الرابعة عصراً بتوقيت بوركينا، السادسة مساءً بتوقيت مصر، على إستاد الرابع من أغسطس بالعاصمة واجادوجو.



