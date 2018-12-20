أمير عبد الحميد: أتمنى انضمام "كهربا" إلى الأهلي

أعرب أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق عن أمله بانضمام محمود كهربا نجم الزمالك للأهلي.

وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : " لو كنت مدرب حراس مرمى، كنت سأختار كلا من جنش وعامر عامر وأحمد الشناوي لأنهم أفضل الحراس في مصر حالياً".

واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً : " كهربا، هو اللاعب الذي يلعب للزمالك وأتمنى انضمامه للأهلي لأنه لاعب موهوب واحترف في سن صغير وصنع فارق مع الزمالك حتى بعد عودته".

كشف محمود كهربا لاعب فريق الزمالك سر عصبيته في الدقائق الأخيرة من مواجهة القطن التشادي الأخيرة بالكونفدرالية الإفريقية بسبب الفرص الضائعة من اللاعب في الشوط الثاني ورغبته في تسجيل مزيد من الأهداف.





وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع اللاعب وطالبه بالهدوء وضبط النفس وألا يعكر صفو تألقه بالحصول على إنذارات بدون داعي كما حدث في مواجهة القطن بعدما سدد الكرة عقب إطلاق صافرة الحكم لإحتساب تسلل.





وشدد جروس على كهربا بضرورة عدم تكرار الأمر حتى لا يفتقده الفريق في مباريات هامة ومصيرية من مشوار الكونفدرالية.





وكان الزمالك قد فاز بسباعية نظيفة على القطن التشادي في لقاء الذهاب على أن تقام مباراة العودة بينهما يوم الأحد القادم.