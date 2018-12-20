أمير عبد الحميد يفجر مفاجأة عن الأهلي والحضري

كشف أمير عبد الحميد حارس مرمى الأهلي السابق بأنه كان قريباً من الرحيل عن الفريق بسبب عدم مشاركته كأساسي لمشاركة عصام الحضري في ذلك المركز.





وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : "أتمنى التوفيق للإسماعيلي أمام القطن الكاميروني والقطن حاليًا ليس كما واجهناه في السابق في نهائي دوري أبطال أفريقيا وتأهلنا لكأس العالم للأندية".





وأضاف :"فرص مشاركتي مع الأهلي كأساسي كانت صعبة في وجود أسطورة مثل الحضري".





واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً : " كنت اتخذت قرار بالرحيل عن الأهلي عندما تأهلنا لكأس العالم للأندية ولكن إصابة الحضري ومشاركتي بديلاً له جعلتني اتراجع عن ذلك القرار".