حظك اليوم برج القوس الخميس 20 ديسمبر 2018
الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:44 ص
تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج القوس- 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".
برج القوس:
ادخل روحًا جديدة إلى علاقاتك من خلال الأفعال غير التقليدية والعفوية، وسوف ترى أن هذا ليس بصعب. بقليل من الثقة بالنفس، يمكنك مفاجئة الآخرين بطرقٍ شتى. ستتلقى أيضًا عدد من المقترحات التي يجب أن تحملها محمل الجد. يمكنك التحرر من الأغلال القمعية والأنماط التقليدية وترك زمام الأمور لشخصيتك.
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