كريم شحاتة يصدم الأهلي: التعاقد مع حسين الشحات أمر مستحيل





أكد الإعلامي كريم شحاتة أن انضمام حسين الشحات المحترف بصفوف العين الإماراتي للأهلي خلال فترة انتقالات الشتاء في يناير المقبل أصبح مستحيل.





وقال كريم خلال برنامجه كورة كل يوم المذاع عبر شاشة الأولى: « بعد تألق حسين الشحات مع العين في كأس العالم للأندية أصبحت قيمته التسويقية عالية جدا ومن الصعب انضمامه لصفوف الفريق الأحمر»





وتأهل حسين الشحات لنهائي مونديال الأندية مع العين الإماراتي ومن المنتظر مواجهة ريال مدريد في النهائي.



