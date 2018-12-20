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مصطفى فهمي: "طول عمري بتعاكس وزوجتي بتزعل"

الخميس 20/ديسمبر/2018 - 01:23 ص
مصطفى فهمي: طول عمري بتعاكس وزوجتي بتزعل
مصطفى فهمي
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مريم الشريف
 
قال الفنان مصطفى فهمى، إن زوجته الحالية هي الوحيدة التي تشغل قلبه، لافتا إلى أنه لا يختلف مع زوجته كثيرا وإذا حدث مشكلة لا يزيد الخصام عن يومين، بحيث يبدأ بمصالحتها أو العكس.

وعلى جانب آخر، أضاف "فهمي" خلال لقائه في برنامج "حفلة 11" على قناة "ON E"، أنه يتعرض لمغازلة كثير من الفتيات حتى مع تقدم عمره الآن، وأضاف قائلا: "طول عمرى بتعاكس، ودلوقتي الموضوع ده مسبب لزوجتي مشكلة، لإن أي سهرة أكون فيها أتعاكس وزوجتي بتزعل، وبقولها كبرى دماغك".
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