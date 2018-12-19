"المسماري": شحنة الأسلحة التركية لها علاقة بعمليات الاغتيال في طرابلس

أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي العميد أحمد المسماري، أن القيادة لديها كل المستندات الخاصة بالباخرة التركية التي تم ضبطها في ميناء الخمس.

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، أن الشحنة التركية كانت لها علاقة بالاغتيالات في العاصمة طرابلس التي نُفذت قبل فترة وما تزال متواصلة في مناطق غرب ليبيا.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة قد اتهمت تركيا بأنها تدعم الإرهاب في ليبيا وطالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف صارم تجاهها بع واقعة ضبط الباخرة التركية المحملة بالأسلحة.

وأكد المسماري، أن شحنة الأسلحة التركية لها علاقة بعمليات الاغتيال في طرابلس صحيفة المتوسط.