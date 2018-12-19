المسماري: العمليات العسكرية اليوم أسفرت عن نتائج مهمة

قال الناطق باسم القوات المسلحة الليبية، العميد أحمد المسماري، إن العمليات العسكرية التي بدأت صباح اليوم أسفرت عن نتائج مهمة، وإن القوات المسلحة ستتواصل في حماية الهلال النفطي من الجماعات الإرهابية التي تحاول الهجوم عليه.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي، السيطرة على قلعة السدادة بالكامل ومصادرة عدد كبير من الآليات والذخائر التابعة للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى أن الليبيين اتفقوا جميعا على مكافحة الإرهاب في عموم البلاد.

وأضاف العميد المسماري، أن منطقة الخليج العسكرية تواصل تسيير دورياتها في كامل المنطقة، كما تقوم غرفة عمليات سرت الكبرى على حماية المنطقة بالكامل وتتولى بالتعاون مع حرس المنشآت النفطية تأمين الحقول الواقعة في نطاق المنطقة.