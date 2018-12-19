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مصطفى فهمي: أنا سي السيد لإنى رجل شرقى

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 11:48 م
مصطفى فهمي: أنا سي السيد لإنى رجل شرقى
مصطفى فهمي
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مريم الشريف
 
قال الفنان مصطف فهمى، أنه "سى السيد" فى المنزل، حيث أنه شخص سافر مختلف دول العالم ومنفتح لكن لم ينسى أنه شرقى.


وأضاف "فهمي" خلال لقائه فى برنامج "حفلة 11" على قناة ON E، قائلا: "أنا ليبرالى، ولدى حدود وسقف لو عدته الدنيا باظت، مثلا زوجتى امرأة عاملة فهناك مواعيد لا يجب تتأخر عنها وترجع الصبح مثلا، وأراجع زوجتى فى الملابس ولو حاجة معجبتنيش لازم تغيرها وحصل الموضوع دة كتير".
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