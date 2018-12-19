هازارد يقود تشيلسي للتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة

تأهل تشيلسي إلى نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد فوزه الغالي والثمين على ضيفه بورنموث، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة الإنجليزي.





ويُدين البلوز بهذا الفوز الغالي إلى لاعبه إيدين هازارد الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

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ريال مدريد يتأهل إلى نهائي مونديال الأندية

تأهل ريال مدريد الإسباني، إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه العريض على كاشيما آنتلرز الياباني، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، على ملعب هزاع بن زايد، في نصف نهائي مونديال الأندية المقام حاليًا بدولة الإمارات.

وضرب الفريق الملكي موعدًا ناريًا مع فريق العين الإماراتي في المباراة النهائية للبطولة، والتي ستُقام يوم، السبت، المقبل، على ملعب هزاع بن زايد.