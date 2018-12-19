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مسؤول أمريكي: ترامب لم يناقش الانسحاب من سوريا مع تركيا

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:54 م
مسؤول أمريكي: ترامب لم يناقش الانسحاب من سوريا مع تركيا
دونالد ترامب
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أسماء العزب
 
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قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لم يناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قرار الانسحاب من سوريا، لكنه أبلغه به.

وأعلن المسؤول رفض المقارنة بين قرار ترامب الانسحاب من سوريا، وقرار أوباما الانسحاب من العراق.

وأشار إلى أن قرار الانسحاب متفق مع وعود الحملة الانتخابية لترامب، فهو لم يتراجع عن سياسته في مواجهة إيران.

وتابع: " يُمكن القضاء على جيوب داعش في سوريا على يد القوات الأمريكية وشركائها".
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