مسؤول أمريكي: ترامب لم يناقش الانسحاب من سوريا مع تركيا

قال مسؤول في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لم يناقش مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان قرار الانسحاب من سوريا، لكنه أبلغه به.





وأعلن المسؤول رفض ا لمقارنة بين قرار ترامب الانسحاب من سوريا، وقرار أوباما الانسحاب من العراق.





وأشار إلى أن قرار الانسحاب متفق مع وعود الحملة الانتخابية لترامب، فهو لم يتراجع عن سياسته في مواجهة إيران.



