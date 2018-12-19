كروس: مواجهة العين ستكون صعبة للغاية
الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 10:49 م
عمر عبدالعزيز
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أعرب النجم الألماني توني كروس عن سعادته البالغة، لفوز ريال مدريد 3-0 على كاشيما أنتلرز بمونديال الأندية، مشيرًا لأن الشوط الأول كان معقدًا، ولكن بعد الهدف الأول تغير الأمر كثيرًا.
وقال كروس في تصريحات صحفية: "نحن نزيد السرعة، ونلعب بشكل أفضل، مباراة مع ثلاثة أهداف جيدة لنا جميعا".
وأضاف: "من المهم جداً بالنسبة لي أن اسجل هدفاً".
وواصل: "نتوقع مباراة مثل اليوم ضد العين في النهائي، إذا لعبنا بتركيز، سنفوز".
واختتم: "نأمل في الإعداد جيداً لـ تلك المباراة، لدينا يومين للقيام بذلك".
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