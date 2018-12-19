مصطفى الفقي: "مثلما الحاجة أم الاختراع.. الحرية أم الإبداع"

قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية،: "ترأسي لمؤتمر أدباء مصر جعلني أتفاجأ أن مصر أكبر مما أتخيل، وفوجئت أن الأقاليم بها أدباء على أعلى مستوى لا يشعر بها أحد، لكن المنافسة شديدة".





وأضاف "الفقي"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أن الأقاليم بها كفاءات ومواهب كثيرة، وكبار الشعراء جاءوا من الأقاليم مثل الأبنودي وأمل دنقل، مشددًا على أنه مازال هناك وجود للشعراء والأدباء ولهم دور كبير في الحياة.





وتابع، أن نجيب محفوظ، كان قامة كبيرة ولم يكن قادرًا على تجاوز توفيق الحكيم في حياته، حتى أنهم انتظروا وفاة توفيق الحكيم حتى يتم منح نجيب محفوظ جائزة نوبل.





وناشد، رجال الأعمال بدعم نشاط الأوبرا والشعراء، فالدولة الآن لاتتحمل أن تقوم بكل شئ، ومن هنا يظهر دور المجتمع المدني، ورجال الأعمال القادرين.



