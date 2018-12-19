كريم قاسم يحتفل مع "نجوم إف إم" بعرض فيلم "ليل خارجي" فى "عيش صباحك"

يحتفل الفنان كريم قاسم، غداً الخميس، بعرض الفيلم الجديد "ليل خارجى"، فى برنامج "عيش صباحك"، مع المذيعين مروان قدرى، وزهرة رامى، وذلك فى الساعة السابعة صباحاً، على نجوم إف.إم.

ويتحدث كريم قاسم عن كواليس الفيلم، وعرضه ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى، فى دورته الاخيرة، وردود الفعل التى وصلت لفريق العمل لا سيما بعدما حصد الفيلم جائزة أفضل ممثل، فضلا عن حديثه عن الأعمال الفنية الاخري التى يحضر لها خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفيلم أنتج بدعم من “نجوم إف إم”، و”كانون“ بالشرق الأوسط، كما أن المخرج استعان بأغنيات شركة “نجوم ريكوردز”، التابعة لشركة النيل للإنتاج الإذاعي، بدلا من الموسيقى التصويرية.

"ليل خارجى" بطولة كريم قاسم، منى هلا، شريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم على قاسم، أحمد مجدى، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبرى عبد المنعم، تأليف شريف الألفى ومن إخراج أحمد عبد الله السيد.

برنامج "عيش صباحك"، يذاع من الاحد للخميس كل اسبوع، ويقدمه مروان قدرى وزهرة رامى، على إذاعة نجوم إف.إم.