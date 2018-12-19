الزمالك يلجأ إلى حيلة ذكية للتفاوض مع أحمد حجازي

لجأ مسؤولو نادي الزمالك إلى حيلة ذكية في التفاوض مع أحمد حجازي مدافع فريق وست بروميتش الإنجليزي قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فيي يناير.





وكشف مصدر موثوق بنادي الزمالك أن القلعة البيضاء لم تدخل في مفاوضات مع أحمد حجازي مدافع الأهلي السابق من الأساس وأنما يرغب مسؤلي الزمالك تسريب هذه الأنباء حتى يكون ورقة للضغط الإعلامي على الأهلي في التفاوض مع حجازي.





ولم يخرج أي مسؤل رسمي في نادي الزمالك بنفي التفاوض مع حجازي واكتفوا بالتعليق على أن باب الزمالك مفتوح أمام ضم أي لاعب وهي السياسة التي كان يتبعها الأهلي من قبل.





يأتي ذلك في الوقت الذي يرفض أحمد حجازي العودة من جديد للدوري المصري سواء لفريق الأهلي أو الزمالك ويرغب اللاعب نفسه في البقاء بالدوري الإنجليزي، وتأجيله فكرة العودة إلى مصر إلى المواسم القادمة رغم مشاركته مع وست بروميتش في دوري الدرجة الثانية.



