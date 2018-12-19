أول رائد فضاء مصري: بشتغل 12 ساعة في اليوم.. وتخرجت من مدرسة حكومية

قال أكرم أمين، أول رائد فضاء مصري، إنه عقب تقدمه لبرنامج علمى تابع لمنظمة (فور هاير) التى تدرب الراغبين لأن يكونوا رواد فضاء، تحت إشراف وكالة (ناسا) دون أن تشترط الجنسية، تلقى تدريبات بدنية وتدريبات مهارات لمدة 3 سنوات ليتم تأهيله للصعود للفضاء، موضحًا أن أغلب الجنسيات الموجودة بالوكالة الألمانية للفضاء التى يعمل بها من أمريكا وألمانيا.





وأضاف "أمين"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "mbc مصر"، اليوم الأربعاء، أنه يعمل في الوكالة الألمانية للفضاء، ويقوم بعمل دكتوراه في ديناميكا أنظمة الطيران، جامعة"TUM".





وتابع، أن عامل النجاح ليس له علاقة بالموقف المادي للشخص أو المدارس التى تلقى التعليم به، وإنما بالشخص نفسه ومجود، موضحًا أنه تخرج من مدرسة حكومية وهي مدرسة "عمر بن الخطاب" في مصر، وأستطاع أن يصل لما هو عليه الأن بمجهوده ودعم من حوله، معقبًا: "ماما ومراتي دايما حواليا، فهم من يتعاملوا مع حالة الإحباط التى تصيبني دائمًا ويشجعوني"، لافتًا إلى أنه كان يدرس طيران، ويقوم بعمل ماجيستير في آن واحد.



