بعد تأهل ريال مدريد للنهائي.. جاريث يُكرر انجاز "رونالدو " و"سواريز" في مونديال الأندية

قاد الويلزي "جاريث بيل" نجم ريال مدريد الأسباني فريقه للفوز على كاشيما أنتلرز الياباني بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليتأهل الملكي لملاقاة العين الإماراتي في نهائي البطولة العالمية.





وتعتبر "ثلاثية" جاريث بيل في شباك كاشيما أنتلرز الياباني في مباراة نصف نهائي المونديال مساء اليوم، هو "الهاتريك" الثالث في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية في مسماها الجديد.





ويستعرض "الفجر الرياضي" قائمة "الهاتريك" في بطولة كأس العالم للأندية في مسماها الجديد:





1- لويس سواريز:

الأورواجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الأسباني هو صاحب أول "هاتريك" في تاريخ مونديال الأندية، عندما سجل 3 أهداف في شباك جوانزوا إيفرجراند الصيني في نصف نهائي مونديال الأندية عام 2015 وانتهت بفوز فريقه بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت علي الملعب الدولي في مدينة "يوكوهاما" اليابانية.









2- كريستيانو رونالدو:

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو "الهاتريك" الثاني في شباك كاشيما أنتلرز الياباني في نهائي بطولة كأس العالم للاندية عام 2016 في المباراة التي انتهت بفوز الملكي 4/2 وكان هذا أول "هاتريك" في نهائي البطولة العالمية.









3- جاريث بيل:

انضم جاريث بيل نجم ريال مدريد لقائمة أصحاب "الهاتريك" في مونديال الأندية بعدما سجل 3 أهداف في شباك كاشيما إنتلرز الياباني في لقاء نصف نهائي البطولة بالنسخة الحالية المقامة حاليًا في الامارات وقاد فريقه للتأهل للمباراة النهائية أمام العين الإماراتي.









- جاريث بيل يُهدد عرش "رونالدو":

من ناحية أخري هدد الدولي الويلزي جاريث بيل، صدارة البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في الفريق ولاعب يوفنتوس الحالي في صدارة قائمة هدافي مونديال الأندية.





ورفع جاريث بيل رصيد أهدافه في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية لـ6 أهداف، ليحتل المركز الثاني في قائمة أفضل الهدافين في تاريخ البطولة العالمية، خلف زميله السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي، والهداف التاريخي للبطولة برصيد 7 أهداف.





وجاءت قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في المونديال كالتالي:





- كريستيانو رونالدو (7) أهداف

- جاريث بايل (6) أهداف

- لويس سواريز (5) أهداف

- ليونيل ميسي (5) أهداف