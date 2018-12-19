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بيل يتسبب في سعادة بالغة لـ سولاري

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 09:16 م
بيل يتسبب في سعادة بالغة لـ سولاري
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عمر عبدالعزيز
 
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أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد الاسباني، أن فريقه يمتلك شعور جيد جداً، وأنه سعيد بالأهداف التي سجلها نجمه الويلزي جاريث بيل، وسعيد بقوة الفريق أيضاً.

وقال سولاري في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة أمام كاشيما أنتلرز بالفوز 3-0: "نرى النهائي كفرصة لتحقيق لقب وإسعاد المدريديستا".

وأضاف: "قدمنا مباراة قوية اليوم وعانينا بسبب ما قام به فريق كاشيما، الان نتطلع إلى النهائي ونريد تحقيق اللقب".
المزيد عن: مونديال الأندية سولاري ريال مدريد ضد كاشيما بيل
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