بيل يتسبب في سعادة بالغة لـ سولاري

أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد الاسباني، أن فريقه يمتلك شعور جيد جداً، وأنه سعيد بالأهداف التي سجلها نجمه الويلزي جاريث بيل، وسعيد بقوة الفريق أيضاً.





وقال سولاري في تصريحات صحفية عقب انتهاء المباراة أمام كاشيما أنتلرز بالفوز 3-0: "نرى النهائي كفرصة لتحقيق لقب وإسعاد المدريديستا".



