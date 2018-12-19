عاجل.. أول رد من عبد الله السعيد على الانتقال للزمالك

تلقى عبدالله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة السعودي، اتصالًا من مسؤولو الزمالك، للانتقال إلى صفوفه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد السعيد، لمسؤولو الزمالك أنه مستمر داخل صفوف فريقه حتى الآن، ولم يتم إبلاغه بالرحيل خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السعيد، أنه لا يفكر في العودة حاليًا وأنه مستمر بالدوري السعودي حتى نهاية عقده.

ويرغب الزمالك، في الحصول على توقيع اللاعب مجددًا، بعدما وقع مسبقًا قبل التجديد للأهلي المصري، ومن ثم رحيله عن المارد الأحمر للدوري الفنلندي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية أن اللاعب بات قريبًا من الزمالك، عقب أنباء رحيله عن صفوف الأهلي السعودي، بالشتاء المقبل.

معلول يرحل عن الأهلي

اتفق التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مسؤولو الفريق على الرحيل نهاية الموسم الجاري.





وعقد معلول، جلسة مع مسؤولو الفريق وطالبهم بمناقشة العروض المقدمه له للإحتراف، عقب التعاقد مع محمود وحيد لاعب المقاصة خلال الانتقالات الشتوية.





ويسعى معلول، للإحتراف الإوروبي عقب تلقيه عدة عروض مؤخرًا من أندية إنجليزية وفرنسية للرحيل إليها العام الجديد.



