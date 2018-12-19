الأمم المتحدة تصادق بغالبية كبيرة على ميثاق الهجرة

صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، رسمياً اليوم الأربعاء، بغالبية كبيرة على "الميثاق العالمي للهجرة" الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل "هجرة آمنة ومنظمة ونظامية" بعدما أقرته 165 دولة بالمغرب، في مطلع ديسمبر.







وفي تصويت اليوم، أيد 152 بلداً الميثاق، وامتنعت 12 دولة عن التصويت، وعارضته 5 بلدان، هي الولايات المتحدة، والمجر، وتشيكيا، وبولندا، وإسرائيل.







وتعتبر هذه أول وثيقة دولية لإدارة الهجرة، وتحدد 23 هدفاً لفتح الهجرة القانونية، ومنع عبور الحدود في شكل غير قانوني، مع ارتفاع عدد الذين يتنقلون عالمياً إلى أكثر من 250 مليون شخص.







واندلعت خلافات حول الميثاق في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، وأدى إلى انهيار الائتلاف الحكومي في بلجيكا، ودفع وزير خارجية سلوفاكيا إلى الاستقالة.







ومن الولايات المتحدة، إلى أوروبا وما وراءها، اتخذ القادة الشعبيون اليمينيون إجراءات متشددة جداً لمنع دخول المهاجرين إلى بلدانهم في السنوات الأخيرة.