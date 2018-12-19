نقيب الفلاحين يكشف حقيقة وجود أزمة في الأسمدة

نفى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، وجود أزمة أو نقص في الأسمدة، لافتًا إلى أن الأزمة في توزيع الأسمدة وليس في كميتها.





وأضاف "أبو صدام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أنا الوطن" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن مصر تنتج نحو 12 مليون طن من الأسمدة، بينها 4 مليون طن مدعم في الشتاء والصيف، في الصيف 2.% مليون طن، وفي الشتاء 1.5 مليون طن، وحتى الآن ما تم توزيعه على الجمعيات التعاونية نحو 800 ألف طن، أي 60% من النسبة المقررة.





وتابع، أن هناك بعض المناطق وخاصة في المناطق النائية بالصعيد يكون هناك صعوبة في النقل، مما ينتج عنه تأخر نقل السماد، منوهًا بأن تأخر وصول السماد يزيد من تكلفة الفلاحين، ويحملهم أعباء كبيرة.



