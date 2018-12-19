وزارة الثقافة: "لسنا طرفًًا في أي نزاع مع أسرة الراحل حسن كامي"

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علق محمد منير، المتحدث باسم وزارة الثقافة، على قرار نيابة قصر النيل الخاص بتشميع المكتبة النادرة التي يمتلكها الفنان الراحل حسن كامي، قائلًا: "حسن كامي عظيم ومحب لوطنه وللثقافة والفن، ومن أبنا دار الأوبر المصرية، وأيقونة الأوبرا المصرية ".



وأوضح "منير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأربعاء، أن زارة الثقافة تدخلت بسبب علمها بوجود مخطوطات تاريخية أو تمس الأمن القومي بالمكتبة؛ لأنه ملك للمصريين ومن حق مصر والمواطنين.



وأضاف أن وزيرة الثقافة شكلت لجنة لبحث محتويات مكتبة الفنان حسن كامي، وبدأت اللجنة عملها اليوم بالفعل، وفي حالة وجود أي مخطوطات تراثية أو تاريخية سيتم وضعها في دار الوثائق والكتب المصرية وسيتم تعويض حائزها، متابعًا: "وزارة الثقافة ليس طرفًا في أي نزاع، ولكن تدخلت لحماية موروث وثقافة هذا الوطن".



وتصاعدت أزمة مكتبة الفنان حسن كامي وممتلكاته بعد أيام من رحيله، حيث أعلن محاميه الخاص أن كامي باع له كل ممتلكاته قبل وفاته، فيما نفت أسرة الفنان الراحل صحة العقود التي يمتلكها المحامي.

