ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إيهود باراك: ترامب تخلى عن سوريا والإيرانيون يحتفلون

الأربعاء 19/ديسمبر/2018 - 07:31 م
إيهود باراك: ترامب تخلى عن سوريا والإيرانيون يحتفلون
إيهود باراك
طباعة
Advertisements
وكالات
 
Advertisements

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من سوريا، وجاء فيها، أن إسرائيل وحدها المسؤولة عن مستقبلها ومصيرها.


وكتب باراك، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "ترامب تخلى عن سوريا، والإيرانيون يحتفلون، وترامب لا يعمل لدى بيبي، وكذلك بوتين. فإسرائيل وحدها المسؤولة عن مستقبلها ومصيرها فحسب، وسيأتي الدعم الحقيقي لنا عندما نكون أقوياء".


يشار إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد أعلنت أن واشنطن بدأت بعملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش الإرهابي".


وقالت ساندرز في بيان، اليوم الأربعاء "بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".


وأضاف البيان "الولايات المتحدة وحلفاؤنا على استعداد لإعادة الانخراط على جميع المستويات للدفاع عن المصالح الأمريكية، كلما دعت الضرورة، وسنواصل العمل معا لحرمان الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين من الأرض والتمويل والدعم، وأية وسيلة لاختراق حدودنا".


وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحرب ضد المجموعة الإرهابية "داعش"، كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا.

المزيد عن: سوريا ترامب تخلى القوات الأمريكية في سوريا إيهود باراك
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
‎الفجر الفني‎
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
الأكثر قراءة
Advertisements
مباريات اليوم
كأس العالم للأندية
كاشيما انتلرز - اليابان
0
x
18:30
3
ريال مدريد - أسبانيا
كأس كاراباو
آرسنال
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
بورنموث
الدوري الألماني
شالكه 04
-
x
19:30
-
باير ليفركوزن
فيردر بريمن
-
x
21:30
-
هوفنهايم
بايرن ميونيخ
-
x
21:30
-
لايبزيج