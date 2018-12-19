إيهود باراك: ترامب تخلى عن سوريا والإيرانيون يحتفلون

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب القوات الأمريكية من سوريا، وجاء فيها، أن إسرائيل وحدها المسؤولة عن مستقبلها ومصيرها.





وكتب باراك، عبر حسابه على موقع التدوين القصير "تويتر": "ترامب تخلى عن سوريا، والإيرانيون يحتفلون، وترامب لا يعمل لدى بيبي، وكذلك بوتين. فإسرائيل وحدها المسؤولة عن مستقبلها ومصيرها فحسب، وسيأتي الدعم الحقيقي لنا عندما نكون أقوياء".





يشار إلى أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قد أعلنت أن واشنطن بدأت بعملية سحب القوات من سوريا، وأن القوات الأمريكية تستعد للمرحلة التالية من محاربة تنظيم "داعش الإرهابي".



وقالت ساندرز في بيان، اليوم الأربعاء "بدأنا إعادة القوات الأمريكية إلى الوطن، ونحن ننتقل إلى المرحلة التالية من هذه الحملة".



وأضاف البيان "الولايات المتحدة وحلفاؤنا على استعداد لإعادة الانخراط على جميع المستويات للدفاع عن المصالح الأمريكية، كلما دعت الضرورة، وسنواصل العمل معا لحرمان الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين من الأرض والتمويل والدعم، وأية وسيلة لاختراق حدودنا".



وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحرب ضد المجموعة الإرهابية "داعش"، كانت الهدف الوحيد من بقاء القوات الأمريكية في سوريا.